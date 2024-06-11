إسبانيا: سنحشد 60 مليون يورو لدعم فلسطين

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الثلاثاء، إلى زيادة الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

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وأكد سانشيز خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة المنعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، دعم إسبانيا للأمم المتحدة وخصوصا "يجب أن نزيد دعمنا لأونروا وهو أمر يجب أن نعمل عليه بشكل كامل في غزة وعملها ضروري الآن أكثر من ذي قبل".



وستحشد إسبانيا 60 مليون يورو لدعم فلسطين، وفق سانشيز الذي قال: "سندعم الآليات الموجودة ... لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة".



وطالب بزيادة المساعدات الإنسانية وتدفقها إلى غزة والتأكد "أننا نستطيع أن ندخل (المساعدات) إلى من هم بحاجة". ودعا إسرائيل وحماس إلى الاستجابة لقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وشدد على ضرورة الامتثال للقانون الدولي في غزة ووقف عمليات الاعتداء على رفح ووقف إعاقة المساعدات الإنسانية.

وأكد سانشيز ضرورة توجيه الدعم للسلطة الفلسطينية.