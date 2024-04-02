إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطين قبل حلول الصيف

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل حلول فصل الصيف.



تصريحات سانشيز جاءت في حديث لصحفيين على متن الطائرة، الثلاثاء، أثناء توجهه إلى الأردن، محطته الأولى في جولته بالشرق الأوسط التي ستستغرق ثلاثة أيام.

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وأعرب سانشيز عن اعتقاده أنه ستكون هناك تطورات مهمة في المجتمع الدولي بين أبريل/ نيسان الجاري، ويونيو/ حزيران المقبل، بخصوص الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وفق إعلام إسباني.



وأضاف أنه ينبغي الاهتمام بالنقاشات التي تهدف إلى الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.



وأشار إلى أن القرار المشترك الذي تم اتخاذه مع رؤساء وزراء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم تنفيذه قبل حلول الصيف إذا توفرت الظروف المناسبة.



وأوضح سانشيز أن إسبانيا ستتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الوزراء أولا، ومن ثم سيتم عرضه على البرلمان.



وشدد على اعتقاده أن السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة خلال الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحماس هو الاعتراف بدولة فلسطين.



وبعد الأردن، من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسباني إلى المملكة العربية السعودية وقطر.-(الأناضول)