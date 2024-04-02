"إسرائيل" أبلغت أميركا بالضربة على قنصلية إيران بدمشق "قبلها بدقائق"

قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع «أكسيوس» اليوم الثلاثاء إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضربة التي قتلت قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي في دمشق قبل تنفيذها في وقت متأخر مساء أمس بدقائق قليلة.

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وأضافوا أن إسرائيل لم تطلب من الولايات المتحدة «الضوء الأخضر» لتنفيذ الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا، وفقاً لما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي).



وذكر مسؤول إسرائيلي لـ«أكسيوس» أن المخابرات الإسرائيلية كانت تتعقب زاهدي، الذي كان مسؤولاً عن تسليح «حزب الله» وغيره من الفصائل الموالية لإيران في سوريا ولبنان لفترة طويلة، لكن لم تتح الفرصة لاغتياله إلا في الأيام الأخيرة.



وأكد المسؤول أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجمات انتقامية من الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران في سوريا.



ورجح مسؤول أميركي كبير تصعيداً في الصراع بين إسرائيل من جهة وإيران ووكلائها من جهة أخرى.-(وكالات)