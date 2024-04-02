الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"إسرائيل" أبلغت أميركا بالضربة على قنصلية إيران بدمشق "قبلها بدقائق"

thumbs_b_c_af2d099ef30f5cb20e369fa23cf585ab
القنصلية الإيرانية في دمشق

قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع «أكسيوس» اليوم الثلاثاء إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضربة التي قتلت قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي في دمشق قبل تنفيذها في وقت متأخر مساء أمس بدقائق قليلة.

اضافة اعلان


وأضافوا أن إسرائيل لم تطلب من الولايات المتحدة «الضوء الأخضر» لتنفيذ الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا، وفقاً لما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي).


وذكر مسؤول إسرائيلي لـ«أكسيوس» أن المخابرات الإسرائيلية كانت تتعقب زاهدي، الذي كان مسؤولاً عن تسليح «حزب الله» وغيره من الفصائل الموالية لإيران في سوريا ولبنان لفترة طويلة، لكن لم تتح الفرصة لاغتياله إلا في الأيام الأخيرة.


وأكد المسؤول أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجمات انتقامية من الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران في سوريا.


ورجح مسؤول أميركي كبير تصعيداً في الصراع بين إسرائيل من جهة وإيران ووكلائها من جهة أخرى.-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
596836

رضا زاهدي.. عسكري إيراني بارز قتل في هجوم دمشق

منذ3 ساعة
هجوم إسرائيلي على دمشق

مقتل 7 أشخاص بهجوم إسرائيلي استهدف السفارة الإيرانية بدمشق

منذ19 ساعة
thumbs_b_c_f998d4bb6d8eda62aa4c400744a7866d

هيئة إسرائيلية: المفاوضات مستمرة مع حماس وخلاف بشأن عودة النازحين

27 آذار 2024
360545

«مسودة قرار» أميركي تغضب حكومة نتنياهو

18 آذار 2024
اقرأ أيضا
596004

من هو أكرم إمام أوغلو المنافس الصاعد لإردوغان؟

منذ 44 دقيقة
thumbs_b_c_9892f17d47c3f52047db8fcc02d27f7e

إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطين قبل حلول الصيف

منذ1 ساعة
596836

رضا زاهدي.. عسكري إيراني بارز قتل في هجوم دمشق

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_ecb8d37b4bf3d37542ae90c3adf7e3fe

أطفال غزة.. بين نيران الحرب وخطر الكبد الوبائي

منذ3 ساعة
المئات شاركوا في تشييع الشهيد سامر أبو دقة في خان يونس جراء حرب الإبادة على غزة

ارتفاع الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 138 منذ 7 أكتوبر

منذ16 ساعة
هجوم إسرائيلي على دمشق

مقتل 7 أشخاص بهجوم إسرائيلي استهدف السفارة الإيرانية بدمشق

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

كلام عن الروح المعنوية

ماهر أبو طير |اليوم

"التهجير".. مسلسل يطال أكثر من دولة!

محمود الخطاطبة |اليوم

حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع

حسني عايش |اليوم

الثقافة المؤسسية الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأجندة الدستورية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل ستتغير مواصفات المرشحين؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات | منذ13 ساعة
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات | منذ13 ساعة
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان والبركان

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy
 
 