"إسرائيل" تجري تدريباً جوياً مشتركاً مع قبرص "يحاكي هجوماً على إيران"

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، بأن سلاح الجو أجرى خلال الأيام القليلة الماضية تدريباً مشتركاً مع نظيره القبرصي «يحاكي هجوماً على إيران»، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إذاعة الجيش قولها إن هذا التدريب يأتي «في إطار الاستعدادات المتواصلة للرد على أي اعتداء إيراني محتمل».



وأشارت الهيئة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي كان قد أوقف تمريناته قبل نصف عام بسبب انشغاله في الحرب بقطاع غزة والجبهة الشمالية، ولكنه استأنفها مؤخراً «في ظل تهديدات طهران».-(وكالات)