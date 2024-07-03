 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"إسرائيل" تعتزم المصادقة على بناء 5300 وحدة استيطانية بالضفة

مستوطنات إسرائيلية - (أرشيفية)
مستوطنات إسرائيلية - (أرشيفية)

تعتزم السلطات الإسرائيلية، الأربعاء والخميس، المصادقة على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، رغم انتقادات دولية متصاعدة.

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وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ عقود لوقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).


وقالت هيئة البث العبرية (رسمية)، الأربعاء، إن "المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي في الضفة الغربية (حكومي) سيلتئم اليوم وغدا للمصادقة على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية".


ونقلت عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله: "نطور الاستيطان ونحبط خطر إقامة الدولة الفلسطينية".


وقبل يومين، توعد سموتريتش ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطين.


وفي ظل حرب إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالأمم المتحدة.


وأكد سموتريتش، في يونيو/ حزيران الماضي، صحة تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يتحدث فيه عن وجود خطة سرية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
وانتقدت دول عديدة، الأسبوع الماضي، قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، بعد أن أُقيمت دون موافقة الحكومة.


وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.


ويشهد الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.-(الأناضول)

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