السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تعلن سيطرة حماس على 3 مستوطنات

مدرعة إسرائيلية تحت سيطرة المقاومة
مدرعة إسرائيلية تحت سيطرة المقاومة
قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن مقاتلي حماس يسيطرون على 3 مستوطنات على الأقل في غلاف غزة بعد 5 ساعات من بدء الهجوم المفاجئ.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن كتائب عز الدين القسام تقوم بعملية دفاع عن الشعب والأرض والمقدسات، مضيفة أن "الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه بحق المسجد الأقصى وفي القدس وضد أهلنا في الضفة وعموم فلسطين المحتلة".اضافة اعلان
وأضافت حماس أن أولوية العملية تتمثل في "حماية القدس والأقصى ووقف مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويدهما وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاض قبلة المسلمين الأولى".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن في حالة حرب"، و"حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف نتنياهو "أمرت بتطهير المستوطنات من الإرهابيين، وبعملية واسعة النطاق لتعبئة الاحتياط".
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أكثر من 250 جريحا نقلوا إلى المستشفيات بعضهم في حالة خطيرة للغاية.
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