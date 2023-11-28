الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"إسرائيل" تلقت قائمة بأسماء المزيد من الأسرى المزمع إطلاق سراحهم

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أسيرات إسرائبليات سابقات لدى حركة حماس -(وكالات)
تلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قائمة جديدة بأسماء عدد من الأسرى في قطاع غزة تمهيدا لإطلاق سراحهم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان
ومن المتوقع أن يجري إطلاق سراح الأسرى المدرجين في القائمة الثلاثاء، وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضح التقرير أنه جرى مراجعة القائمة وتم إبلاغ أسر المحتجزين الذين وردت أسماؤهم بها.
وقالت الصحيفة إنه لم يتضح من الإعلان عدد الأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم. وذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم عشرة.
وستكون هذه هي المجموعة الخامسة من الأسرى الذين يجري إطلاق سراحهم من غزة منذ بدء الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل يوم الجمعة الماضي. وتم حتى الآن إطلاق سراح أكثر من 50 من المحتجزين في غزة، مقابل 150 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلية.
واتفق الجانبان الاثنين على تمديد الهدنة، التي استمرت أربعة أيام، يومين إضافيين قبل ساعات من نهايتها.
وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي على إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين آخرين يوميا.
وفي المجمل، تنص الصفقة على تبادل 100 محتجز كحد أقصى مقابل ما يصل إلى 300 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، على مدار 10 أيام.
يشار إلى أن حماس شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقتل في الهجوم نحو 1200 شخص في المستوطنات الحدودية الإسرائيلية القريبة من غزة، وتم احتجاز نحو 240 شخصا في القطاع.
وقامت إسرائيل بالرد بشن أعنف قصف لها على قطاع غزة المكتظ بالسكان حتى الآن، وبدأت أيضا هجوما بريا على القطاع، الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 36 ألفا، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.-(د ب أ)
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