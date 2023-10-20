إسرائيل.. ما وراء الجدر والقرى المحصنة أوهن من بيت العنكبوت

أحمد غنيم

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نشأ الجيش الإسرائيلي في 26 أيار(مايو) 1948، بمكونه الأكبر؛ من رحم عصابات "الهجاناة" الصهيونية، التي ساهمت في نكبة الشعب الفلسطيني، وأفرادها مسؤولون عن ارتكاب الكثير من المجازر أشهرها "دير ياسين".ولعل رئيسي وزراء الاحتلال الأسبقين إرييل شارون وإسحق رابين، من أبرز عناصر تلك العصابة، التي لا تزال جرائهما محفورة في ذاكرة من عايشوا النكبة قبل نحو 8 عقود، إلى جانب العصابات الصهيونية الأخرى مثل "شتيرن، إرجون"، وهي في الأصل وجدت على أرضت فلسطين لحماية المستوطنات اليهودية وولدت من رحم الانتداب البريطاني، قبل أن تصبح القوى العسكرية المساهمة في قيام الكيان على أنقاض الآخرين.في ذلك الزمن أيّ قبل النكبة، كانت تلك العصابات تعمل تحت حماية الجيش البريطاني ودولته التي أعطت وعدها المشؤوم، ثم وإثر ذلك انتقل "الكيان الوليد" إلى حضن الغرب وتحديدًا القوة الجديدة الصاعدة بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة.والمتتبع للتاريخ، يرى أن "إسرائيل" لم تكن قوية بمحض ذاتها أوقادرة لشجاعة جماعاتها وأفرادها على الوجود في منطقة ملتهبة، بل لأنها "طفل مدلل" لطرف أقوى، أو "أداة" لتحقيق مصالح القوى الكبرى.وهذا الكيان على مر السنوات، لا يقدر أن يتنفس بدون راعٍ أو حامٍ أو داعم، مادي أو معنوي، ففيه كل عوامل الضعف والوهن والفناء الداخلي حتى وإن بدى ديمقراطيًا، لذلك لن يستمر يومًا بدون الولايات المتحدة، التي أرسلت جيشها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط بعد معركة "طوفان الأقصى" للترهيب والتخويف والإسناد.تدرك واشنطن وحلفاؤها أن "طفلتهم" ستفنى إن رفعوا أيدهم عنها، خصوصًا وإن تحولت المعركة إلى حرب إقليمية، وكذلك يدرك الإسرائيليون هذه المعادلة أيضًا، رغم تباهيمهم بهزيمة العرب مجتمعين في حرب الستة أيام العام 1967.وما مارسه الغرب من أساليب ترهيب وتخويف واسترضاء وتعاون وفرض سياسات للأمر الواقع طوال تلك العقود من رحم الصراع هو بالأصل "دهاء بريطاني" نهجته الولايات بعد تبدل الأدوار بذات العقلية وذات الأدوات.حتى يخشاك الآخرون، عليك أن تبني أسطورة حول نفسك أو دعهم يبنوها لك ويرددوها، لكنها أكذوبة من كذبات كثيرة انطلت على العرب أو كانون شركاء فيها صياغتها.ومن هذه الأساطير "الجيش الذي لا يقهر" وهي من المقولات التي اطلقت على جيوش الإمبراطورية الرومانية في زمن ولى وبقيت آثاره شاهدة عليه، لكنها ألصقت بالجيش الإسرائيلي بعد "النكبة" و"النكسة" وكانت هذه المقولة تخفي وراءها أكمة كبيرة، وهي إيجاد "خيار السلام" عنوة.غذى الغرب ذلك الجيش تسليحًا وتدريبًا وتمويلًا حدا لا يوصف، ومده يومًا ما بجسر جوي بعد تقهقره في حرب رمضان 1973. وحتى وقتنا هذا أعطي كل الأدوات ليبقى "متفوقًا" على نظرائه في المنطقة لكن هذا التفوق لم يشفع له في أن يذوق في يومنا هذا الويل من فئات صغيرة لا تسمى جيوشًا.ولكن سابقًا وللتاريخ كان أول تحطيم لأسطورة "الجيش الذي لا يقهر" هو في "معركة الكرامة" التي خيضت على الأرض الأردنية، بتاريخ 21 آذار/مارس 1968، حينها هُزم الجيش الإسرائيلي الذي كان يُمني جنوده بشرب القهوة على جبال السلط.وأثبت المعركة أن جنود الاحتلال في الميدان كانوا ضعفاء وجبناء ويهزمون أيضًا.وأثتبت حرب أكتوبر1973، أن الجندي الإسرائيلي يهزم كذلك، حيث يقول القائد العسكري المصري ورئيس أركان تلك الحرب، الجنرال سعد الدين الشاذلي إن "الجندي الإسرائيلي يكون شجاعًا إن كان متفوقًا في النيران والأسلحة ولكن إن توازت الإمكانيات مع الطرف الآخر يظهر جبنه بطريقة واضحة".أما اليوم فأثبتت المقاومة الفلسطينية أن هذا الجيش يقهر ويهزم ويذل كما رأينا في صور اقتحام مستوطنات غلاف غزة يوم معركة "طوفان الأقصى".تتمحور العقيدة الإسرائيلية حول مبدأ "الدفاع" ولهذا اسمت إسرائيل جيشها بـ"جيش الدفاع"، ومن أجل تحقيق ذلك عليها القيام بالعديد من الأمور للأعداء من بينها الحروب الخاطفة، الضربات الوقائية، الضربة الأولى، وتجنب المفاجآت.والحروب الخاطفة أو الضربات الوقائية أو الضربة الأولى، ما كان لها أن تتحقق لولا حجم الدعم التقني والتكولوجي والمعنوي الكبير الذي تمتلكه إسرائيل والذي يتيح لها التحرك كيفما تشاء بدعم وغطاء من الولايات المتحدة من أجل تحقيق مبدأ الردع مع أعدائها.مع العلم أنه في العام 2007، قال رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي بعد حرب تموز 2006 مع لبنان، أن "جيش الدفاع هو دائماً في حالة حرب، فهو إما يقاتل فعليًا على الجبهة أو أنه يستعدّ للحرب المقبلة".ترى إسرائيل أنها تخسر، إذا لم تكن صاحبة الضربة الأولى، أو إن طالت الحرب التي تخوضها أكثر مما هو مقرر، أو كان عدد خسائرها كبيرًا جدًا، فهي لا تتحمل أرقامًا كبيرة مثل دول أخرى.حتى أن قادة إسرائيل يقرون مثلًا انسجامًا مع هذه العقيدة، بضرورة "الضربة الوقائية" لإيران لمنع أي هجوم مستقبلي منها، كونهم لا يستطيعون خوض معركة طويلة معها معها، لعوامل كثيرة أهمها غياب العمق الاستراتيجي، وعدد السكان والقدرة على التجنيد، وبدون دعم الغرب، إلى جانب حلفاء طهران الذين يطقون إسرائيل.إلى جانب أن الكيان شن فعليًا ضربات خاطفة ووقائية في سوريا وغزة ولبنان خلال السنوات الماضية.وأكثر ما يقلق إسرائيل في الحرب الحالية التي بدأت بعد معركة 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والتي كانت مفاجئة، طول أمدها، الخوف من الحرب البرية، وفتح أكثر من جبهة بوقت واحد، رغم تباهيها السابق بقدرة الكيان على محاربة أكثر من جيش وهزيمته في العام 1967، إلا أن جميع المعطيات على أرض الواقع حاليًا تخلف ذلك.فمعركة إسرائيل الحالية ليست مع جيوش نظامية مثل العام 67 و73، بل مع مجموعات وفصائل عقائدية، ولأجل خوض معارك مع هؤلاء عليها قتالهم على طريقة "حروب العصابات" لا الحروب التقليدية.وحتى تنجح "حرب العصابات" على المقاتل أن يمتاز بشجاعة منقطعة النظير فأي مواجهة "وجهًا لوجه" سيخسر فيها الجندي الإسرائيلي، لأسباب كثيرة أهمها أنه ليس صاحب حق أو قضية بل محتلًا، وثانيًا فهو يقاتل بلا عقيدة بل موظفًا في مؤسسة عسكرية يتقاضى راتبا في النهاية، مع أشخاص يريدون الموت دفاعًا عن قضيتهم.ولقد بدا ذلك واضحًا وجليًا في معركة "طوفان الأقصى" وما أظهرته الصور والمشاهد حول ذلك، وقبل ذلك في الأحداث التي شهدتها الأراضي المحتلة، حيث بدا الجندي الإسرائيلي خائفًا من حجر أو طفل وهو داخل آليته المصفحة التي لا يقوى أن يترجل منها إلا وحوله جيش جرار وطيران ومدافع ودبابات أو من فوق الأبراج والحصون المنيعة.وكان الله عز وجل وصف في كتابه العزيز يهود بني النضير أثناء قتال المسلمين في زمن الرسول: "لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ".وأثبتت هذه الآية أنها قاعدة لإسرائيل تسير على نهجها في القتال داخل القرى المحصنة التي أنشأتها للعيش فيها أو من وراء الجدران التي وضعتها حول الضفة وغزة والمستوطنات ودول الطوق، ولكن عند اختراقها فهي أوهن من بيت العنكبوت.