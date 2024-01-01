الإثنين 01 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إسطنبول.. الآلاف يلتقون فوق جسر غلاطة تضامنا مع غزة

مسيرة إسطنبول
مسيرة إسطنبول
التقى عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، صباح الاثنين، فوق جسر غلاطة بمدينة إسطنبول تضامنا مع قطاع غزة الفلسطيني، في إطار مسيرة نظمتها "منصة الإرادة الوطنية" تحت رعاية "وقف شباب تركيا".اضافة اعلان

وعقب صلاة الفجر، انطلقت المسيرة التي حملت اسم "الرحمة لشهدائنا والدعم لفلسطين واللعنة لإسرائيل" من مساجد آيا صوفيا وأمين أونو والسلطان أحمد وسليمانية نحو جسر غالاطة.

وردد المشاركون الهتافات والتكبيرات ورفعوا العلمين التركي والفلسطيني.

وشارك في المسيرة وزيرا الشباب والرياضة عثمان أشقن باك والصحة فخر الدين قوجة والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب ونواب برلمانيون ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلوم، عضو المجلس الاستشاري العالي في "وقف شباب تركيا" بلال أردوغان.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة. (الأناضول)
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