إصابات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

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وقال مدير الإسعاف والطوارئ في طولكرم رائد ياسين لوكالة "وفا"، إن طواقم الإسعاف نقلت مواطنا (31 عاما) من سكان محافظة جنين، عقب إصابته برصاص الاحتلال في القدم أثناء تواجده غرب بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم.ووصف ياسين حالة المصاب بالمستقرة.كما أصيب طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في قرية سالم، شرق نابلس.وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.وقال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل إن طواقم الجمعية تعاملت مع إصابة لطفلين (15 عاما)، بالقدم.