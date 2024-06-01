إصابات بقصف الاحتلال مواقع عدة في غزة

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وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلين في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.كما نفذ طيران الاحتلال حزاما ناريا على بيت حانون شمال قطاع غزة، تزامنا مع استهداف آخر في وسط القطاع، في حين تستهدف مدفعية الاحتلال وسط وجنوب مدينة رفح.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,284 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 82,057 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وكالات)