الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابات بمواجهات برام الله والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويهدم منزلا بالضفة

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جانب من مواجهات برام الله

  أصيب فلسطينيون بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال اليوم الخميس، في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، كما اعتقل الاحتلال 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وهدم منزلا في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الذين تمركزوا وسط بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن عدة إصابات بالاختناق.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم أطفال ومعتقلون سابقون.


وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات "رام الله، الخليل، جنين، نابلس، طوباس وقلقيلية". وأشارت إلى أن الاحتلال نفذ عمليات اقتحام واسعة لمحلات الصرافة في المحافظات كافة، ونفذ تحقيقا ميدانيا لمجموعة من الموظفين فيها بينهم فتاة، فيما اعتقل آخرين.


يذكر أن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، بلغت أكثر من 8755 معتقلا، حيث أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد الحرب على غزة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، التي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.


الى ذلك، أكد مجلس بلدي إذنا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة، أن قوات الاحتلال وعددا من الجرافات اقتحمت منطقة واد الريشة في بلدة إذنا، وهدمت منزلا مأهولا تبلغ مساحته 135 مترا مربعا، بعد أن أغلقت المنطقة ومنعت المواطنين والصحفيين من الوصول إليها.

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