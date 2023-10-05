إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

اضافة اعلان

أصيب فلسطيني بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف شرق المدينة.وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا أصيب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه وتم نقله إلى المستشفى، إضافة إلى 70 حالة اختناق، وإصابة ناجمة عن سقوط.وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر تمكنت من إخلاء 3 عمال في حسبة نابلس، بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق اندلع في مكان عملهم بسبب قنابل الغاز.-(بترا)