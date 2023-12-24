الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم
إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاحد، مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال بمرافقة جرافتين عسكريتين للمدينة من محورها الغربي، حيث جابت الحي وتحديدا منطقة دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة.اضافة اعلان
واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، ونشر الاحتلال القناصة على اسطح البنايات المحيطة بالمخيم ومنطقة الاحراش المقابلة له ما أدى الى اصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، كما داهم الاحتلال عددا من منازل المواطنين وأجرى عمليات تفتيش واسعة بعد احتجاز ساكنيها في غرفة واحدة واخضاعهم للاستجواب.
وهذا العدوان الثالث الذي يتعرض له المخيم خلال هذا الشهر، والثاني خلال أسبوع والذي أسفر وقتها عن استشهاد خمسة مواطنين.
-- (بترا)
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