الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة
إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة
أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 7 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة.اضافة اعلان
وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شابين خلال تواجدهما أمام منزليهما في مخيم عقبة جبر، حيث أصيب أحداهما برقبته والآخر في الكتف وتم نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، كما اعتقلت 7 آخرين بالمخيم.
كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في محافظات الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وجنين في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق خلف إصابات برصاص الاحتلال وحالات اختناق جراء الغاز المدمع، وتم اعتقال 30 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.
وأفاد شهود عيان بان قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وقامت بالعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
من جهة أخرى، منعت قوات الاحتلال أهالي خربة "جبعيت" شرق بلدة المغير، شمال شرق رام الله، من العودة إليها بعد أن أجبرتهم على مغادرة الخربة قسرا في الثامن من شهر تشرين الأول الماضي
واكد الأهالي في تصريح صحفي اليوم، أن جنود الاحتلال يقومون بإطلاق النار عليهم عند محاولتهم العودة الى منازلهم بالخربة، ما اضطرهم إلى الرجوع إلى المنطقة التي نزحوا إليها قرب المغير.
وأضافوا، أن قوات الاحتلال استولت، الليلة الماضية، على خيام وبركسات السكان في خربة "جبعيت"، ودمرت لوحات الطاقة الشمسية فيها.
يذكر أن أهالي خربة جبعيت يقطنون هذه المنطقة منذ أربعينيات القرن الماضي وتعتمد على رعي المواشي والزراعة، وتتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
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