إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية إصابة أسماء الأسد زوجة بشار الأسد بسرطان الدم.



وقالت في بيان الثلاثاء إنه وبعد ظهور أعراض وعلامات سريرية تبعتها سلسلة من الفحوصات تم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).



وأضاف البيان أنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.

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وتابع أنها ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج.



وأسماء الأسد، البالغة من العمر 48 عاما، هي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد. وكانت قد ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سورية بعد لقاء الرئيس السوري بشار الأسد.



وسبق وأن أعلنت رئاسة الجمهورية السورية في 2018 إصابتها بسرطان الثدي.



وبعد "خوضها رحلة علاج" أشارت الرئاسة إلى أنها استجابت للعلاج.

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