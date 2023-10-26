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الخميس 26 تشرين الأول 2023
9:43 ص
إصابة إسرائيليين بالضفة وعملية في القدس
إصابة إسرائيليين بالضفة وعملية في القدس
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليين أصيبوا في مواجهات مع فلسطينيين قرب مستوطنة ريمونيم شرق رام الله في الضفة الغربية.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنين أصيبا بجروح، أحدهما حالته خطرة، بعد تعرضهما لهجوم في القدس.
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