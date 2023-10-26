إصابة إسرائيليين بالضفة وعملية في القدس

اضافة اعلان

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليين أصيبوا في مواجهات مع فلسطينيين قرب مستوطنة ريمونيم شرق رام الله في الضفة الغربية.كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنين أصيبا بجروح، أحدهما حالته خطرة، بعد تعرضهما لهجوم في القدس.