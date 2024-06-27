 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في جنين

نقل جندي إسرائيلي مصاب في إحدى المعارك بقطاع غزة (الأناضول)
نقل جندي إسرائيلي مصاب - (أرشيفية)
قالت سرايا القدس- كتيبة جنين إن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة بآليات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين.اضافة اعلان

واندلعت اشتباكات في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بعد تسلل وحدات خاصة إلى محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي بالمدينة.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس خوض مقاتليها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، حيث تم إطلاق الرصاص عليهم، حسب بيان للقسام وسرايا القدس.

وأظهر فيديو متداول نقل قوات الاحتلال المصابين في تفجير عبوة بالقوات الإسرائيلية في سهل مرج ابن عامر شمال جنين.

ونقلت وسائل إعلان محلية عن مصادر أمنية أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت الأسيرين المحررين جمال حويل وجمال زبيدي عبد الغني أبو الهيجا عند مدخل مخيم جنين.

وحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه في جنين تعاملت مع إصابة بشظايا الرصاص الحي في الوجه لشاب وجارٍ نقله للمستشفى، لكن قوات الاحتلال تعوق عمل طواقم الإسعاف خلال عملية الاقتحام.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلفا حتى الأربعاء 553 شهيدا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى نحو 5200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة.

في حين خلفت تلك الحرب، التي تحظى بدعم أميركي مطلق، أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
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