الثلاثاء 08 آب 2023
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إصابة العشرات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر. (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر. (وفا)
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا".اضافة اعلان
وأفادت "وفا" ، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد 6 ساعات من الاقتحام.
وذكر أن قوات الاحتلال اجبرت نحو 60 مواطنا بينهم 20 طفلا، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد.
ويقع منزل عائلة الشهيد خروشة في الطابق الثالث من بناية سكنية وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي ستة أفراد.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وحاصرت منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، إن شابا أصيب بالرصاص الحي إضافة إلى اثنين آخرين بشظايا الرصاص، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل أحد المواطنين إلى المستشفى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.
وأضاف أن طواقم الهلال تعاملت مع 185 حالة اختناق، وأخلت عائلة مكونة من خمسة أفراد، ومسنة، عقب إصابتهم بحالات اختناق بالغاز السام، كما تعاملت مع أربع حالات سقوط.
يذكر أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي.-(وفا)
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