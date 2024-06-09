إصابة سفينة شحن بقصف صاروخي قبالة اليمن

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وأضافت الشركة أنَّ حريقًا شب على متن السفينة، لكن تمت السيطرة عليه، حسب وسائل إعلام عالمية.وفي وقتٍ سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المتحدة، إنها تلقت تقريرًا من قبطان سفينة بخصوص واقعة على بعد 80 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن اليمنية.ويهاجم الحوثيون الذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر اكتظاظًا بالسكان في اليمن، السفن قبالة سواحلها منذ أشهر، قائلة: "إنها تتصرف تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في قطاع غزة".وأوضحت "أمبري" في مذكرة إرشادية، أن السفينة كانت "تتجه نحو الجنوب الغربي على طول خليج عدن بسرعة 8.2 عقدة، عندما أُصيبت المحطة الأمامية بصاروخ، وشب حريق لكن جرى إخماده".وأضافت أنه شوهد صاروخ ثانٍ، لكنه لم يُصب السفينة، وقام أشخاص على متن قوارب صغيرة في المنطقة بإطلاق النار على السفينة خلال الواقعة.وقالت أمبري إنَّ السفينة غيرت مسارها إلى الميناء بسرعة متزايدة، مضيفة أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".ونفذ الحوثيون هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ على مضيق باب المندب وخليج عدن؛ ما أجبر شركات الشحن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا. (القاهرة الإخبارية)