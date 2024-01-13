السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة ضابطين كبيرين من جيش الاحتلال في غزة

إصابة ضابطين كبيرين من جيش الاحتلال في غزة
إصابة ضابطين كبيرين من جيش الاحتلال في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، إصابة قائد الكتيبة 8226 وقائد الكتيبة 363 في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الاسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة إصابة 15 جنديا في معارك القطاع، وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوفه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 3400 مصاب، منهم 1099 إصابة منذ بداية الهجوم البري.اضافة اعلان
يشار الى أن جيش الاحتلال كان قد أقر بمقتل 520 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول، بينهم 176 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع.
وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مساء أمس الجمعة أن 4 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.
وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى للرأي العام خشية أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات.

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