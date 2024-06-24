إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

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وقالت مصادر محلية، إن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المخيم.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الفارعة جنوب طوباس، وتمركزت في محيط مخيم الفارعة.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الفارعة بعدة دوريات عسكرية وتمركزت على الشارع الرئيس المؤدي إلى مخيم الفارعة، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية برفقة جرافة من حاجز الحمرا العسكري إلى المنطقة.وتزامنا مع ذلك، يشهد حاجز تياسير العسكري شرق طوباس تحركات وتجمعات لآليات عسكرية.