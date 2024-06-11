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الثلاثاء 11 حزيران 2024
4:04 ص
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
أصيب شاب فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، إصابة شاب بالرصاص الحي بالفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة. (وفا)
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نابلس
فلسطين
الاحتلال
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