إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في القدم، نُقل على إثرها إلى المستشفى.في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية حوسان غرب بيت لحم.وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين، ما تسبب بحالات اختناق، عولجت ميدانيا.كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.