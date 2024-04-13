إصابة 16 فلسطينيا عقب العثور على جثة مستوطن برام الله

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 16 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال ومستوطنين بعدد من قرى رام الله ونابلس.



وأفادت قناة الجزيرة باستنفار مستوطنين قرب قرى وبلدات فلسطينية عقب العثور على جثة فتى مستوطن شرق رام الله.

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وأضافت القناة أن مستوطنين يقطعون الطرق بـ12 عربة في خلة النحلة شرق بيت لحم ويمنعون المواطنين من الوصول لأراضيهم.



وأوضحت أن مستوطنين أطلقوا النار على مركبات للفلسطينيين على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحا.



وأكد أن المستوطنين يعتدون على قرى دوما جنوب نابلس والمغير وأبو فلاح ودير دبوان وترمسعيا شرق رام الله.