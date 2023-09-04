الإثنين 04 أيلول 2023
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إصابة 5 فلسطينيين باقتحام مخيم جنين

إصابة فلسطينيين باقتحام مخيم جنين
إصابة فلسطينيين باقتحام مخيم جنين
أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن عدد الإصابات برصاص الاحتلال التي سجلت خلال اقتحام المخيم وصل إلى خمس إصابات بينها جروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.اضافة اعلان
وهذه هي المرة الأولى منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين في تموز الماضي، تدخل قوات ما يسمى "حرس الحدود" والجيش بمساعدة جهاز (شاباك) إلى المخيم لاعتقال فلسطينيين.
الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت أربعة عشر فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال قرب طوباس .
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
من جهة اخرى، صادرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، كتبا مدرسية من حقائب طلبة أثناء توجههم إلى المدرسة الشرعية، وروضة "رياض الأقصى" الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال اعترضت عددا من الطلبة وفتشت حقائبهم، واستولت على الكتب بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم فلسطين عليها.

(بترا)
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