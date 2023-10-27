إصابة 6 إسرائيليين بقصف مبنى في تل أبيب (فيديو)

وقالت الكتائب إنها أطلقت رشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.
وقالت "نجمة داود" إن 6 إسرائيليين أصيبوا بالقصف.
فيديو جديد للمبنى المستهدف في قصف القسام على تل أبيب والذي أدى إلى إصابة 6 إسرائيليين pic.twitter.com/fekeC2S76H— جريدة الغد (@AlghadNews) October 27, 2023
لحظة سقوط صاروخ على مبنى في "تل أبيب" pic.twitter.com/m5wa9vhLGW— جريدة الغد (@AlghadNews) October 27, 2023
اندلاع نيران في مبنى في "تل أبيب" بعد إصابته بصواريخ أطلقتها كتائب القسام pic.twitter.com/eDA4XPZRDl— جريدة الغد (@AlghadNews) October 27, 2023