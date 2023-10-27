إصابة 6 إسرائيليين بقصف مبنى في تل أبيب (فيديو)

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فيديو جديد للمبنى المستهدف في قصف القسام على تل أبيب والذي أدى إلى إصابة 6 إسرائيليين pic.twitter.com/fekeC2S76H — جريدة الغد (@AlghadNews) October 27, 2023

لحظة سقوط صاروخ على مبنى في "تل أبيب" pic.twitter.com/m5wa9vhLGW — جريدة الغد (@AlghadNews) October 27, 2023

اندلاع نيران في مبنى في "تل أبيب" بعد إصابته بصواريخ أطلقتها كتائب القسام pic.twitter.com/eDA4XPZRDl — جريدة الغد (@AlghadNews) October 27, 2023

تعرض مبنى سكني في تل أبيب اليوم الجمعة إلى إصابة مباشرة بصاروخ أطلقته كتاب القسام من غزة.وقالت الكتائب إنها أطلقت رشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.وقالت "نجمة داود" إن 6 إسرائيليين أصيبوا بالقصف.