إضراب عام في الضفة الغربية والاحتالا يواصل حملات الإعتقال

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واستشهد 4 شبان في بلدة كفر نعمة غربي رام الله، في حين استشهد شاب صباح أمس الاثنين بمخيم الفارعة في محافظة طوباس وآخر بضاحية ذنابة في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.وشن سكان رام الله والبيرة إضرابا شاملا حدادا على تلك الجرائم، وسط دعوات لمظاهرات في مدن الضفة الغربية للتنديد بالحرب على غزة ودعما للأسرى في سجون الاحتلال.من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية كفر عبوش جنوب شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة يطا جنوب الخليل وداهمت منزلا وخلفت خرابا كبيرا فيه.وداهمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة داخل مدينة الخليل -بينها واد الهرية وأبو كتيلة وباب الزاوية وعقبة تفوح- واعتقلت عددا من المواطنين.كما اقتحمت قوات الاحتلال خلة مناع في مدينة دورا ومدينة الظاهرية جنوب الخليل وفتشت عددا من المنازل ومركبات المواطنين.وفي نابلس، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة، وجاء ذلك بعد اندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي على المواطنين.وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين في هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة برقة شمال الضفة الغربية المحتلة، وقال شهود عيان للأناضول إن مجموعة من المستوطنين هاجموا مواطنين في حي المسعودية ببلدة برقة شمالي الضفة، ورشقوا أحد البيوت بالحجارة واشتبكوا مع السكان، مستخدمين غاز الفلفل.واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية بلدتي أبو ديس والعيزرية شرقي القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية في بلدة أبو ديس واعتقلت من كان داخلها.كما شنت حملة دهم لمنازل فلسطينيين واعتقلت عددا منهم، وقد اندلعت مواجهات بين هذه القوات وشبان في البلدتين.من جانب آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ أمس 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.وتوزعت الاعتقالات في محافظتي الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله وقلقيلية ونابلس.وأوضح النادي أن الاعتقالات رفعت عدد الأسرى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9170.وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى مقتل 537 فلسطينيا وإصابة نحو 5200، وفق جهات فلسطينية رسمية.بالمقابل، خلّف العدوان الإسرائيلي على غزة قرابة 122 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين -معظمهم أطفال ونساء- وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.