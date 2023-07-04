إضراب يعم محافظات الضفة حدادا على شهداء جنين

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عم الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية كافة ومدينة القدس المحتلة اليوم الثلاثاء، حدادا على شهداء مدينة جنين ومخيمها وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 100 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر.وشل الإضراب، الذي دعت إليه حركة "فتح" مناحي الحياة كافة، وأغلقت الجامعات والبنوك والمصارف والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى استمرار المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، واعتبار اليوم يوم غضب وعنفوان ونفير عام في وجه هذا المحتل.وشمل الإَراب جميع خطوط المواصلات العامة وسط حركة طفيفة للمواطنين، وأغلقت المصانع والمعامل أبوابها.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فجر أمس الاثنين، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 100 آخرين، بينهم 20 بجروح خطيرة، ولا يزال العدوان متواصلا.-(بترا)