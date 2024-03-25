الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق موقع مخصص لتوثيق جرائم الاحتلال في الإبادة الجماعية لسكان غزة

غزة
غزة

أطلق نشطاء موقعا باللغة الإنجليزية، يوثق تفاصيل حول الإبادة الجماعية التي يتعرضها لها الفلسطينيون في قطاع غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ويضم الموقع مقاطع فيديو مصورة، تضاف تباعا، لجرائم الاحتلال بحق سكان غزة، منذ اليوم الأول للعدوان، وأبرز التصريحات التي أطلقها قادته لإبادة الفلسطينيين، والتخلص منهم ووصفهم بنعوت قاسية تخرجهم من فئة البشرية.

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كما يضم روابط لأهم التقارير الحقوقية الدولية، والتي تتحدث بالتفصيل عن جرائم الاحتلال، وانتهاكاته في قطاع غزة.



ويعد الموقع أول جهد جماعي لنشطاء، من أجل توثيق كافة الجرائم المتواصلة في القطاع.

للاطلاع على الموقع الذي يوثق جرائم الاحتلال اضغط هنا.

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