إطلاق نار على السفارة الأميركية في لبنان (فيديو)

إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة #عوكر في جبل #لبنان pic.twitter.com/ZbeBuWnnF2 — جريدة الغد (@AlghadNews) June 5, 2024

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وأفادت وسائل إعلام بمقتل أحد مطلقي النار باتجاه السفارة الأمريكية في جبل لبنان.وأوضحت أن عددا من المهاجمين أصيبوا بنيران الجيش اللبناني، فيما تم قطع الطريق المؤدي إلى السفارة في عوكر بهدف احتواء الوضع.بدوره، ذكر الجيش اللبناني عبر حسابه في منصّة "إكس" أن "السفارة الأميركيّة في لبنان في منطقة عوكر تعرّضت إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسيّة السوريّة، فردّ عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".بدورها، ذكرت السفارة الأميركيّة عبر "إكس" أنّه "عند الساعة 8:34 صباحاً بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركيّة. وردّ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، وأصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين".