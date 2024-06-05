 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق نار على السفارة الأميركية في لبنان (فيديو)

صورة متداولة من محيط السفارة الأميركية بلبنان
صورة متداولة من محيط السفارة الأميركية بلبنان
قال الجيش اللبناني، إن السفارة الأمريكية في لبنان تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، اليوم الأربعاء.
 وأفادت وسائل إعلام بمقتل أحد مطلقي النار باتجاه السفارة الأمريكية في جبل لبنان.اضافة اعلان

وأوضحت أن عددا من المهاجمين أصيبوا بنيران الجيش اللبناني، فيما تم قطع الطريق المؤدي إلى السفارة في عوكر بهدف احتواء الوضع.

بدوره، ذكر الجيش اللبناني عبر حسابه في منصّة "إكس" أن "السفارة الأميركيّة في لبنان في منطقة عوكر تعرّضت إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسيّة السوريّة، فردّ عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

بدورها، ذكرت السفارة الأميركيّة عبر "إكس" أنّه "عند الساعة 8:34 صباحاً بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركيّة. وردّ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، وأصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين".
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