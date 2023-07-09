إطلاق نار على فلسطينية في القدس بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن

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أطلقت قوات الاحتلال النار اليوم الأحد تجاه فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة.وذكرت القناة 14 العبرية، أن فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن في شارع "حاييم بارليف" في القدس المحتلة، ولم يبلغ عن إصابات في المكان، فيما جرى تكبيل المنفذة واعتقالها . - وكالات