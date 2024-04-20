السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله (وفا)
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة رامي وليد كامل حمد الله.

ونقلا عن وكالة "وفا"، تضم اللجنة في عضويتها، كلا من الدكتور لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، واسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، وأحمد الخالدي.اضافة اعلان

واستقبل عباس، ظهر اليوم السبت، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي حمد الله.

وشدد على الدور الهام والمركزي للجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وما تم إنجازه من إجراء جميع الانتخابات السابقة وفق أعلى مستويات الشفافية والاستقلالية، وهو ما جعل العالم كله يشهد بنزاهة واستقلالية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود التي بذلها رئيس اللجنة السابق حنا ناصر، وحرصه على دور واستقلالية عمل اللجنة وحيادها، متمنيا النجاح والتوفيق للجنة الانتخابات المركزية في مهامها المقبلة، وأن تتوفر الأجواء السياسية المناسبة لإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس النهج الديمقراطي، في النظام السياسي الفلسطيني.
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