الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعادة فتح معبر رفح اليوم لحاملي جوازات السفر الأجنبية

إعادة فتح معبر رفح اليوم لحاملي جوازات السفر الأجنبية
إعادة فتح معبر رفح اليوم لحاملي جوازات السفر الأجنبية
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، إعادة فتح معبر رفح البري اليوم الأحد، مع مصر أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني في تصريحات صحفية اليوم، إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت أول أمس الجمعة، بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح.اضافة اعلان
وأضافوا، ان عمليات الإجلاء المحدودة عبر المعبر قد استؤنفت بعد إغلاقه بسبب ما وصفته وزارة الخارجية الأميركية بـ"ظروف أمنية" غير محددة.
يذكر انه في الأول من تشرين الثاني الحالي، تم فتح معبر رفح أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وعائلاتهم، بالإضافة إلى عدد محدود من الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
(بترا)

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