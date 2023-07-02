الأحد 02 تموز 2023
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إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة الثلاثاء

معبر رفح - (أرشيفية)
معبر رفح - (أرشيفية)
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، إعادة فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة الثلاثاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن المعبر ما يزال مغلقاً في الاتجاهين بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك. (بترا)اضافة اعلان
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