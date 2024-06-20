 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام إسرائيلي: تصريحات هاغاري بشأن حماس أغضبت نتنياهو

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تصريحات المتحدث باسم الجيش بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس أغضبت نتنياهو.


وأضافت أن نتنياهو وغالانت طالبا مكتب رئيس الأركان بتقديم توضيح بشأن تصريحات هاغاري.

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وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إن قيادات أمنية وعسكرية ومسؤولون انتقدوا في اجتماعات مغلقة عدم وجود إستراتيجية سياسية لإنهاء الحرب بغزة.


وانتقد المسؤولون مطلب إسقاط حكم حماس وتدمير قدراتها الذي جرت صياغته وسط الضغط دون تقديم أهداف واقعية.


كما حذر وزراء إسرائيليون من أن عدم تحديد نتنياهو أهدافا واضحة سيجبر الجيش على التحرك بشكل خطير ومطول بغزة.-(الجزيرة)

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