الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام إسرائيلي: ماجد فرج يبدأ بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة

97979-1710278921
ماجد فرج

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأضافت القناة أن قوة فرج -التي يعمل عليها- تتكون من عائلات لا تؤيد حركة حماس لتوزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.


وقبل ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن رئيس مجلس الأمن تساحي هنغبي التقى مؤخرا فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وأشارت "كان" إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب.
وقالت الهيئة إن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحركة حماس في اليوم التالي للحرب.
وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن فرج لم يكن الاسم الوحيد الذي تدرس إسرائيل إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.


الخيار المفضل

 
لكن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد قال إنه "من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس".


وأضاف لبيد في مقابلة تلفزيونية "الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معها، يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل، إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل فسنعمل مع السلطة الفلسطينية".


وتابع لبيد "نحن فقط سنضمن أمننا، وليس اقتراح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب على الإرهاب".


وسبق أن طُرح اسم ماجد فرج بديلا محتملا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفق تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإن ماجد فرج (61 عاما) هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويعتبر مقربا من عباس، ولديه علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.


وبحسب هذه التقارير، ينسق ماجد فرج نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.


يأتي ذلك فيما تفيد تسريبات بأن واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تصور عن رؤيتها لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.-(الجزيرة)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
-268980560

الدويري: المقاومة في خان يونس عملياتها انتقائية قاتلة

منذ1 ساعة
للللللللللللللل-1710312754

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس والاحتلال يطلق النار على المنفذ

منذ1 ساعة
1-1440886

نتنياهو غاضب.. والسبب تقرير يفجر اتهام "الإطاحة"

منذ2 ساعة
2-52-730x438

الجزائر تدعو للتحقيق في “اعتداءات جنسية إسرائيلية” ضد فلسطينيات

منذ2 ساعة
4-60-730x438

جنوب إفريقيا: لا يمكن لـ"إسرائيل" التمتع بحقوق أكثر من فلسطين

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_5f42a1914a30cefd257ada355ffc3e1a

عدد الشهداء الأطفال في غزة يفوق نظراءهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الحرب ورمضان

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

  المدنس والمقدس في القدس

ماهر أبو طير |اليوم

ميناء غزة العائم والهدف المعابر البرية

زيدون الحديد |اليوم

نتنياهو بايدن: مشاحنات مصلحية وهدف مستحيل

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات | منذ13 ساعة
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات | منذ13 ساعة
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات | منذ13 ساعة
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy
 
 