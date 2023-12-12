الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ما يجري في "حرب صواريخ ضد الدروع"

إعلام إسرائيلي: يد حزب الله لا تزال هي العليا في الشمال

"الشمال، من الناحية المدنية، كأنه في حرب قوية، والطرقات خالية"
"الشمال، من الناحية المدنية، كأنه في حرب قوية، والطرقات خالية"

مع استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان لمواقع الاحتلال في الشمال، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مجدداً، أنّ "يد حزب الله لا تزال هي العليا في الشمال"، وهذه المرة الثانية، التي يُطلق فيها هذا الوصف على الوضع الميداني عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يادلين، قال سابقاً إنّ "يد نصر الله هي العليا في الشمال"، في إشارة إلى تفوق المقاومة الإسلامية في لبنان في المواجهات المستمرة مع الاحتلال، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.


وقال محلل الشؤون العربية في القناة "الـ13"، تسيفي يحزكلي، إنّ "يد حزب الله لا تزال هي العليا في الشمال، لأنه هو من يريد الضغط أكثر، ويعرف أن إسرائيل تضبط نفسها". 


وأضاف أنّ "الشمال، من الناحية المدنية، كأنه في حرب قوية، والطرقات خالية"، مؤكداً أنّ "إسرائيل في الشمال وقعت في فخ". 


بدوره، وصف مراسل القناة "الـ13" في الشمال، شلومي آلدار، ما يجري في الشمال بـ "حرب صواريخ ضد الدروع".


وقال إنّ "الإسرائيليين في حرب لبنان الثانية (2006) بقوا في المنازل، وكانوا ينظرون إلى الكاتيوشا على أنّه السلاح الأكثر تهديداً، لكن الصواريخ المضادّة للدروع باتت اليوم الأكثر تهديداً".


ونقل مراسل القناة في الشمال قوله إن "سكان الشمال لن يعودوا حتى يتغير الواقع، وكل واحد منهم يطمح في المستقبل إلى الانتقال من هنا بسبب عدم وجود الشعور بالأمن، ويشعرون طوال الوقت بأن الدولة اهملتهم". -الميادين

 

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