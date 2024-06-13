 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: احتراق 3500 دونم شمالي إسرائيل إثر هجوم لـ"حزب الله"

20240612125219reup-2024-06-12t125016z_1726373011_rc2m98a3e323_rtrmadp_3_israel-palestinians-lebanon.h
حرائق في شمال فلسطين بعد استهداف حزب الله

أدى سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شمالي إسرائيل الأربعاء إلى احتراق آلاف الدونمات من غابتي بيريا وميرون.


وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، الخميس: "بسبب الحرائق التي اندلعت، الأربعاء، اشتعلت النيران في نحو 3500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في غابات بيريا وميرون".

اضافة اعلان


وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى رصد إطلاق 200 صاروخ من لبنان على شمالي البلاد أمس بعد اغتيال إسرائيل قيادي في "حزب الله"، مساء الثلاثاء.
والأربعاء، أطلق "حزب الله" على إسرائيل 215 صاروخا، فضلا عن مسيّرات وقذائف مدفعية، في أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات الراهنة بين الجانبين في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


وجاء الهجوم ردا على اغتيال القيادي البارز في الحزب طالب سامي عبد الله، بغارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة جويا جنوب لبنان، مساء الثلاثاء.


وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.


ومنذ 8 أكتوبر الماضي تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.


وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.-(الأناضول)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
حزب الله

استشهاد 5 من عناصر حزب الله بغارة إسرائيلية

11 حزيران 2024
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - (أرشيفية)

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بذكرى احتلال القدس الشرقية

05 حزيران 2024
4-60-730x438

مساعد لنتنياهو: خطة بايدن بخصوص غزة “ليست اتفاقاً جيداً” لكن إسرائيل تقبله

02 حزيران 2024
thumbs_b_c_96148ece228b8e72a4cd0b886eb51fec

"المقاصة".. "إسرائيل" تلتهم نصف أموال ضرائب الاستيراد الفلسطينية

30 أيار 2024
اقرأ أيضا
اعتقال ودهم .jfif-e41126c1-4b66-428f-9a4e-cce76a2277a0

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويهدم منزلا في الخليل

منذ 4 دقيقة
جنين منطقة عسكرية مغلقة

الاحتلال يوسع اقتحاماته في الضفة ويعلن جنين منطقة عسكرية مغلقة

منذ 23 دقيقة
679117

تشومسكي يجد صعوبة في الكلام بعد الإصابة بجلطة دماغية

منذ1 ساعة
4-60-730x438

ما النقاط الشائكة الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس؟

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_1e1d2fe8d2f946c5d3c3a42be9815e42

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مخيم جنين ويجرف شوارع حيوية

منذ1 ساعة
394020

جنرال وبروفيسور إسرائيليان: نتنياهو مصاب باضطراب نفسي مثل هتلر.. ويقودنا لخراب الدولة وفقدانها

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات | منذ15 ساعة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات | منذ15 ساعة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات | منذ15 ساعة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف
 