إعلام عبري: احتراق 3500 دونم شمالي إسرائيل إثر هجوم لـ"حزب الله"

أدى سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شمالي إسرائيل الأربعاء إلى احتراق آلاف الدونمات من غابتي بيريا وميرون.



وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، الخميس: "بسبب الحرائق التي اندلعت، الأربعاء، اشتعلت النيران في نحو 3500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في غابات بيريا وميرون".

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وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى رصد إطلاق 200 صاروخ من لبنان على شمالي البلاد أمس بعد اغتيال إسرائيل قيادي في "حزب الله"، مساء الثلاثاء.

والأربعاء، أطلق "حزب الله" على إسرائيل 215 صاروخا، فضلا عن مسيّرات وقذائف مدفعية، في أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات الراهنة بين الجانبين في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وجاء الهجوم ردا على اغتيال القيادي البارز في الحزب طالب سامي عبد الله، بغارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة جويا جنوب لبنان، مساء الثلاثاء.



وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.



ومنذ 8 أكتوبر الماضي تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.



وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.-(الأناضول)