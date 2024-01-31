الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: بن غفير دعا لبدء “مشروع تجريبي” لتشجيع هجرة سكان غزة

وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير
وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير
كشف إعلام عبري أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا في الأيام الماضية إلى بدء “مشروع تجريبي” لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة.اضافة اعلان
وقالت القناة “13”، مساء الثلاثاء، إن دعوة بن غفير جاءت خلال نقاش للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بعد قرار محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي بخصوص دعوى “إبادة جماعية” رفعتها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفيما لم تحدد القناة يوم انعقاد الاجتماع، نقلت عن بن غفير قوله: “نحن بحاجة إلى تعزيز مشروع تجريبي لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان غزة”.
وادعى بن غفير أن “هناك من سكان غزة من سيبيعون كلية للخروج من غزة، ويجب (استغلال) هذا الأمر”، وفق قوله.
وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، انتقدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار بشأن الحرب على قطاع غزة.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى جنوب إفريقيا، وأمرتها باتخاذ تدابير “لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين”، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.-(الأناضول)
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