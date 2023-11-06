"إعلام غزة": عشرات الجثامين في شوارع القطاع ومحيط المستشفيات

اضافة اعلان

استهدف القصف الإسرائيلي الليلة الماضية جميع المستشفيات في قطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.وقال المكتب الإعلامي لقناة "الجزيرة"، اليوم الاثنين، إن الاحتلال يتعمد قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية في غزة.وأضاف: الاحتلال يدعي كذبا أنه لا يستهدف المدنيين لكنه يقصفهم ويجوعهم ويشردهم.وتابع المكتب: تلقينا بلاغات عن وجود عشرات الجثامين في شوارع غزة ومحيط المستشفيات.وأردف: الساعات المقبلة ستكشف تفاصيل مجازر الاحتلال خلال الليلة الماضية.وقال المكتب: لا نثق بوعود الاحتلال بشأن نقل الجرحى لمصر ما لم يتدخل الصليب الأحمر، وأي قافلة للجرحى ستتحرك إلى معبر رفح يجب أن تصاحبها سيارات الصليب الأحمر.