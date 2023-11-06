"إعلام غزة": عشرات الجثامين في شوارع القطاع ومحيط المستشفيات

وقال المكتب الإعلامي لقناة "الجزيرة"، اليوم الاثنين، إن الاحتلال يتعمد قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية في غزة.
وأضاف: الاحتلال يدعي كذبا أنه لا يستهدف المدنيين لكنه يقصفهم ويجوعهم ويشردهم.
وتابع المكتب: تلقينا بلاغات عن وجود عشرات الجثامين في شوارع غزة ومحيط المستشفيات.
وأردف: الساعات المقبلة ستكشف تفاصيل مجازر الاحتلال خلال الليلة الماضية.
وقال المكتب: لا نثق بوعود الاحتلال بشأن نقل الجرحى لمصر ما لم يتدخل الصليب الأحمر، وأي قافلة للجرحى ستتحرك إلى معبر رفح يجب أن تصاحبها سيارات الصليب الأحمر.