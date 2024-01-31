الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إنترسبت: القوات الأميركية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب البرية الإسرائيلية على غزة

48ea094a-bf0f-463f-945c-a65dd610665d-730x438-1-730x438
قوات أميركية
كشفت وثائق عسكرية أن الجيش الأمريكي كان مستعداً لاحتمال مشاركة القوات الأمريكية المتمركزة في العراق في الحرب البرية الإسرائيلية على غزة على الرغم من وعود الرئيس جو بايدن المتكررة بعدم إرسال قوات إلى المنطقة، وفقاً لما ذكره موقع “انترسيبت”.اضافة اعلان
 وتصف مذكرة صادرة عن أفراد في القوات الجوية الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، حصل عليها موقع “إنترسيبت”  الأوامر العسكرية بالبقاء “على أهبة الاستعداد للانتشار الأمامي لدعم القوات في حالة تورط الولايات المتحدة على الأرض في حرب غزة.
ووفقا لوثيقة منفصلة خاصة بالموظفين، فإن الأمر الاحتياطي يتعلق بالأفراد الذين تم نشرهم العام الماضي في العراق.
وفي حين أن الوثائق لا تشير إلى أن التدخل العسكري البري الأمريكي في الحرب وشيك، إلا أن مذكرة يناير هي أحدث إشارة إلى استعدادات البنتاغون لدعم إسرائيل في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”. وبعد أيام من الهجمات، ورد أن الجيش الأمريكي وضع 2000 جندي على أوامر الاستعداد للنشر للحصول على دعم محتمل لإسرائيل، وإن كان من الدول المجاورة – وهي أوامر تم تأكيدها من خلال وثيقة شراء حصل عليها الموقع.
ولم تستجب وزارة الدفاع لطلب التعليق على مذكرة الموظفين بشأن الاستعداد للمشاركة البرية، لكن البيت الأبيض أكد في الماضي أن دعمه لإسرائيل في حرب غزة لن يشمل نشر قوات برية.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: “لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أمريكية على الأرض في القتال في إسرائيل”. “ولكن كما قلنا أيضًا، لدينا مصالح أمنية وطنية كبيرة في المنطقة”.
وبعد يومين من تصريحات كيربي، شارك البيت الأبيض عن غير قصد صورة للرئيس جو بايدن في إسرائيل وهو يقف إلى جانب أعضاء وحدات العمليات الخاصة الأمريكية السرية، قبل أن يحذفها بسرعة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أن  أفراد العمليات الخاصة الأمريكية كانوا في إسرائيل للمساعدة في جهود إنقاذ الرهائن.
توفر الوثائق التي تم الحصول عليها  تذكيرًا صارخًا بالوجود العسكري الأمريكي المنتشر في الشرق الأوسط، مع نشر الأفراد في المناطق التي يعتقد العديد من الأمريكيين أن المهمة انتهت فيها منذ فترة طويلة – ومدى سرعة إعادة استخدام هذه الأوامر في صراعات جديدة.
وتشمل السجلات، على سبيل المثال، أفرادًا تم نشرهم في العراق لدعم عملية العزم الصلب، وهو الاسم الذي يطلقه الجيش الأمريكي على الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وعلى الرغم من طرد داعش من معاقله الأخيرة قبل سنوات، إلا أن الحرب لا تزال مستمرة، مما يوفر الأساس القانوني لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق وسوريا .
وكان  الرئيس السابق دونالد ترامب قد كتب على تويتر في ديسمبر/كانون الأول 2018، قائلاً: “لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهو السبب الوحيد لوجودنا هناك خلال رئاسة ترامب”.
وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية في البلاد “ستعود جميعها”، وأعلن ترامب لاحقًا أنه سيتم سحب جميع القوات الأمريكية في العراق أيضًا.
وعلى الرغم من هذه الإعلانات، بقيت القوات الأمريكية في سوريا وكذلك في العراق، حيث لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. وقال البيت الأبيض إن عمليات النشر هي “جزء من استراتيجية شاملة لهزيمة داعش”. “للحد من احتمال عودة ظهور هذه الجماعات وتخفيف التهديدات التي تواجه وطن الولايات المتحدة”.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
395154

احتمالات الصفقة بين "إسرائيل" وحماس ما زالت قائمة رغم لاءات نتنياهو الثلاث

منذ 12 دقيقة
إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعمل لإخراج "الأونروا" من غزة

منسقة أممية للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل «الأونروا»

منذ 51 دقيقة
515185_0

خطة كاميرون.. تبدأ بوقف النار وتنتهي بدولة فلسطينية

منذ2 ساعة
ويليام-بيرنز-مدير-سي-اي-ايه100-730x438

مدير “سي آي إيه”: أوضاع الشرق الأوسط زادت تعقيدا بعد 7 أكتوبر

منذ3 ساعة
وائل الدحدوح رفقة أبنائه وزميله في الجزيرة تامر المسحال

وائل الدحدوح من المستشفى: دعواتكم (فيديو)

منذ22 ساعة
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس

حماس: جرائم العدو لن تمر دون رد

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

وقف تمويل الأونروا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الحرب التي تتجنبها واشنطن

ماهر أبو طير |اليوم

العالم على شفا الكارثة

أحمد حمد الحسبان |اليوم

في ظل ظروف عدم اليقين

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات | منذ12 ساعة
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات | منذ12 ساعة
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
 
 