الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران تحذر من احتمال اتساع الحرب في المنطقة

thumbs_b_c_dee99ea4841e9e25e11f8b7b33700579
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من احتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة إذا لم يتم وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد اللهيان، السبت، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بحسب بيان للخارجية الإيرانية عبر تطبيق تلغرام.
وتبادل الجانبان خلال الاتصال الآراء حول آخر التطورات في غزة والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدّد عبد اللهيان على ضرورة "وقف الهجمات العسكرية التي يشنها النظام الصهيوني ضد سكان غزة في أسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أهمية توفير الإمكانات اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال إن بلاده ترفض "خطط وممارسات إسرائيل لإخراج الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم".
وذكر أن أساس المشكلة الحالية هو "الاحتلال والعدوان" الإسرائيلي.
وأضاف: "إذا لم يتم وقف جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، فمن المحتمل أن يتعمق ويتسع نطاق الحرب في المنطقة".
من جهته، أشار بوريل إلى ضرورة وقف التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية في أسرع وقت ممكن.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يحاول ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
وأردف: "نعتقد أن حل القضية الفلسطينية يكمن في التركيز على المسار الدبلوماسي، وأن استمرار الهجمات العسكرية سيؤدي إلى تصعيد الأزمة".-(الأناضول)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
386834 (1)

القسام تعلن قتل أكبر عدد من جنود الاحتلال دفعة واحدة

منذ2 ساعة
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى

انتشال جثامين 300 شهيد من مستشفى الشفاء ومحيطه خلال الهدنة

منذ20 ساعة
قصف إسرائيلي "وحشي" على غزة

صحة غزة: الاحتلال أصبح أكثر وحشية بعد الهدنة

منذ21 ساعة
مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة (رويترز)

الاحتلال يطالب أهالي مناطق في خان يونس بالإخلاء

منذ22 ساعة
قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس (فيديو)

منذ22 ساعة
نازحون من غزة خلال أيام التهدئة - (رويترز)

الاحتلال يطالب سكان أحياء عدة في غزة بمغادرة منازلهم

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن يعبر التوقيت الأكثر حرجا

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

منطلقات موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

عالطبيعة.. تأشيرة سياحية للعقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 