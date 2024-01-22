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الإثنين 22 كانون الثاني 2024
5:26 م
إيلي كوهين يعرض فكرة جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين
وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين إنه عرض فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين.
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