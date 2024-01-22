الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيلي كوهين يعرض فكرة جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين

وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين
وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين إنه عرض فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين.اضافة اعلان
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