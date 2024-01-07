الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتجاهات الرأي العام العربي والفلسطيني حول الحرب الإسرائيلية على غزة

إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وإبادة وضد الإنسانية بحق سكان غزة
إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وإبادة وضد الإنسانية بحق سكان غزة
يعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات النتائج الرئيسة لاستطلاع الرأي العام العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، يوم الأربعاء 10 كانون الثاني/ يناير 2024. وقد نُفذ الاستطلاع على عينة من 8000 مستجيب ومستجيبة من مجتمعات 16 دولة عربية. ويعتبر هذا الاستطلاع الأول من نوعه الذي يقف على آراء مواطني المنطقة العربية ومواقفهم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة. وتضمّن مجموعة من الأسئلة تتناول موضوعات مهمة مرتبطة بهذه الحرب، من حيث: مدى متابعة المواطنين العرب لمجريات الحرب، وآرائهم تجاه العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحول العوامل الرئيسة التي تدفع إسرائيل إلى الاستمرار في الحرب. وتتضمن نتائج هذا الاستطلاع آراء المواطنين العرب بشأن مواقف قوى دولية وإقليمية، وعلى وجه الخصوص الموقف الأميركي. وتعلن نتائج الاستطلاع أيضًا تقييم المواطنين لمواقف بعض الحكومات العربية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، وما يجب أن تفعله من أجل وقف الحرب، إضافة إلى آراء المواطنين تجاه الاعتراف بإسرائيل وتطبيع بلدانهم للعلاقات معها.اضافة اعلان
ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستطلاع نُفذ ميدانيًا في الفترة 12 كانون الأول/ ديسمبر - 5 كانون الثاني/ يناير في 16 مجتمعًا عربيًا، هي: موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان واليمن وعُمان وقطر والكويت والسعودية والعراق والأردن ولبنان والضفة الغربية في فلسطين، وتمثل هذه المجتمعات المستطلعة آراء مواطنيها 95% من سكان المنطقة العربية وتمثل أقاليمها المختلفة. كان حجم العينة في كل مجتمع من المجتمعات الآنفة الذكر 500 مستجيب ومستجيبة، وسُحبت العينة بحسب منهجية العينة العنقودية والموزونة ذاتيًا، بحيث يكون لكل فرد في كل بلد احتمالية متساوية في الظهور في العينة.
 
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