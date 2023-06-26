الإثنين 26 حزيران 2023
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اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الاكاديمية بين الجامعات العربية والصينية

اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الاكاديمية بين الجامعات العربية والصينية
اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الاكاديمية بين الجامعات العربية والصينية
بحث أمين عام اتحاد الجامعة العربية الدكتور عمرو عزت  سلامة والوفد المرافق له  خلال زيارته لجامعتي فودان وشنغهاي الصينيتين الاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي التطبيقي .اضافة اعلان

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي حضره عن الجانب الصيني امين عام الرابطة الصينية لمؤسسات التعليم العالي الدكتور شن واين شين ورئيسي جامعتي فودان وشنغهاي الصينيتين وعن جانب اتحاد الجامعات الامين المساعد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي والمستشار الاول للاتحاد الدكتور وليد سلامة ومديرة الادارة العامة في الاتحاد لينا البيطار سبل تعزيز التعاون الاكاديمي والعلمي بين الجانبين .

ودعا الدكتور سلامة خلال اللقاء الى العمل على تعزيز العلاقات الاكاديمية والعلمية بين الجامعات العربية والصينية مما ينعكس ايجاب على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية .

واكد سلامة أن النظام التعليمي الصيني يمتلك خبرة غنية في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والطب، والتكنولوجيا. يمكن للجامعات العربية الاستفادة من هذه الخبرات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، وتبادل الطلاب والأساتذة، والتعاون في الأبحاث العلمية. 

وبين انه يمكن للجامعات العربية الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتشجيع الشباب العربي على تطوير مشاريعهم الخاصة، وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات حقيقية مؤكدا ان قطاع الابتكار الصيني شهد نمواً هائلاً وتم تأسيس العديد من الشركات الناشئة.  

وابدى الجانب الصيني  استعداده لتقديم الخدمات للجامعات العربية عن طريق اتحاد الجامعات العربية الذي مهد الطريق لمستوى متميز من العلاقة والتشاركية وفتح الافاق امام الاساتذة والطلبة والباحثين في الجامعات العربية للاستفاده من التجربة الصينية التكنولوجية  المتميزة.

وفي نهاية  اللقاء اتفق الجانبان عقد الاجتماع المقبل في بكين بتشرين  الاول القادم والذي  وسيناقش الاجتماع 10 مواضيع مقترحة من الجانب العربي ذات اهتمام مشترك و10 مواضيع ذات اهتمام ايضا مشترك من الجانب الصيني سواء كانت مواضيع تكنولوجية او بحثية او علمية او تبادلية  وذلك للبدء بتنفيذها والاستفاده منها  لكل من الطرفين.

واتفق الطرفان على انشاء مكاتب لرابطة الجامعات الصينية في اتحاد الجامعات العربية لتذليل كل العقبات امام تنفيذ ما اتفق عليه وما سيتم الاتفاق عليه من الجانبين ولضمان ديمومة هذه العلاقات.
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