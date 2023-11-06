الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد الجامعات العربية يشارك في اجتماعات الشبكة الصينية العربية في شنغهاي

اتحاد الجامعات العربية يشارك في اجتماعات الشبكة الصينية العربية في شنغهاي
اتحاد الجامعات العربية يشارك في اجتماعات الشبكة الصينية العربية في شنغهاي
شارك امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في اجتماع اعضاء الشبكة الصينية العربية لكليات السياسة العامة والادارة الذي عقد في جامعة فودان الصينية في شنغهاي اخيرا .اضافة اعلان
وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن رابطة الجامعات الصينية للإدارة العامة ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات والقائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس المصرية الدكتورة غادة حسن وممثل عن الجامعة العربية الدكتور فراج العجمي  لتنفيذ اجراءات الحوكمة في مختلف المؤسسات التعليم العالي للمساهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الصين والدول العربية.
ووفقا لبيان صحفي صدرعن اتحاد الجامعات العربية اليوم قال الدكتور سلامة خلال الاجتماع ان الشبكة الصينية العربية لكليات السياسة العامة تعد إحدى الشبكات الأكبر والأوسع انتشارًا في مجال التعليم، والتي تنظم الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تستهدف الطلاب والمهتمين بمجالات السياسة والإدارة، ويتم تنظيم هذه الفعاليات بالشراكة مع عدد كبير من الجامعات والمؤسسات التعليمية الكبرى في الصين.
واضاف ان الشبكة تتكون من مجموعة من الكليات التي تعمل لتقديم الدعم للطلاب والمهتمين بمثل هذه المجالات، وتوفير الفرص اللازمة لتطوير المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال مشيرا الى ان الشبكة تعد فرصة رائعة للطلاب والمختصين في مجالات السياسة والإدارة، ليتمكنوا من التعرف على أفضل الممارسات والسياسات العالمية، والتي يمكن الاستفادة منها في المناصب الحكومية والإدارية.
وبين ان الشبكة تقدم العديد من البرامج التعليمية تشمل الإدارة العامة والعلاقات العامة وعلم النفس التنظيمي وعلم السياسة، والقانون والاقتصاد. ولضمان جودة البرامج التعليمية تقوم الشبكة بالتعاون مع كبرى الجامعات، وتوفير خدمات تعليمية متطورة تسهم في تحسين جودة التعليم وزيادة عدد الطلاب الراغبين في الانضمام إليه، كما يتم توفير العديد من الموارد التعليمية والدعم الأكاديمي للطلاب، من أجل تحقيق مستوى عالي من التعليم.
بدوره أكد رئيس الشبكة العربية لمدارس الإدارة العامة والحوكمة الدكتور جينغ ييجيا أهمية  الشبكة  في تعزيز التميز الأكاديمي وتطوير السياسات في كلا المنطقتين مشددا على إمكانات المبادرات البحثية المشتركة والتبادل الطلابي وبرامج بناء القدرات التي ستسهم في معالجة التحديات الملحة التي تواجه المجتمعين العربي والصيني.
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