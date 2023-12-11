اتحاد الجامعات العربية يشرف على جائزة يوسف بن سعيد لوتاه للعلماء الشباب

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أعلن اتحاد الجامعات العربية ومجموعة يوسف بن سعيد لوتاه للاستثمار عن إطلاق جائزة يوسف بن سعيد لوتاه للعلماء الشباب.ووقع امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ورئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن سعيد لوتاه للاستثمار يوسف بن سعيد لوتاه اتفاقية تعاون لاطلاق الجائزة.ويأتي تأسيس الجائزة وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم لدعم المواهب الشابة في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية وتشجيعهم، مع تعزيز البحث والتعليم والتعاون في العلوم والهندسة والتكنولوجيا لدعم مساهماتهم الفعالة في المجالات العلمية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.وتهدف الجائزة الى تشجيع الشبان العلماء والباحثين في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والتعرف على انجازات الشبان وكيفية تأثيرها على التحول الاجتماعي والاقتصادي وعمليات التنمية وزيادة اهتمام الشبان بالعلوم وتعزيز البحث والتعليم والتعاون الدولي في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا.وتمنح الجائزة، التي سيشرف عليها اتحاد الجامعات العربية، مرة كل عامين لخمسة فائزين من الطلاب في احدى الجامعات العربية الأعضاء في الاتحاد أو حديثي التخرج من هذه الجامعات وتشمل فروع الجائزة، التي تبلغ قيمتها ربع مليون درهم اماراتي.وقال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة هذه المبادرة من مجموعة يوسف بن سعيد لوتاه للاستثمار تعبر عن الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والتعاون بين المؤسسات المختلفة في الدول العربية مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية المتميزة والأكاديمية والعلمية من أجل تحقيق التميز.وأعرب عن تقديره لمجموعة يوسف بن سعيد لوتاه ودورها في تشجيع العلماء الشباب، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التطور والتقدم والنمو، آملاً أن تشكل قدوة لكل المؤسسات الاقتصادية والشركات في دعم العلم والعلماء والبحث العلمي من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة معبرا عن تقديره لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات لرعايتها للجائزة.بدوره قال رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن سعيد لوتاه للاستثمار يوسف بن سعيد لوتاه " نفخر بإطلاق هذه الجائزة لدعم العلماء الشباب في مجالات الكيمياء الخضراء والاقتصاد الدائري كونها تشكل الوسيلة الأفضل لتحفيز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعاتنا في مستقبل أفضل لنا والبشرية بشكل عام.واضاف لوتاه أن المجموعة حريصة على تطوير مهارات الشباب وتطوير الأبحاث والعلوم التي تسهم في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى دور معهد الخبرة التطبيقية وشركة لوتاه للوقود الحيوي، الرائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، في توفير العديد من فرص التدريب والتأهيل للشباب والباحثين للمساهمة في تطوير الحلول المستدامة لتلبية متطلبات الطاقة، واستخدام بدائل نظيفة بما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات للتنمية المستدامة والطاقة والحياد المناخي .