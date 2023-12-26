الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

احتجاجات ضد أوستن وسوليفان لدعمهما الحرب على غزة

احتجاجات ضد أوستن وسوليفان لدعمهما الحرب على غزة
احتجاجات ضد أوستن وسوليفان لدعمهما الحرب على غزة
تظاهر محتجون أمام منزلي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بالعاصمة واشنطن، تنديداً بدعمهما للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.اضافة اعلان

يأتي هذا مع تظاهر آلاف الأميركيين في مختلف الولايات للمطالبة بوقف الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل في ظل الحرب على غزة، وللمطالبة بقطع المساعدات العسكرية عنها.
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