احتجاجات ضد أوستن وسوليفان لدعمهما الحرب على غزة

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تظاهر محتجون أمام منزلي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بالعاصمة واشنطن، تنديداً بدعمهما للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.يأتي هذا مع تظاهر آلاف الأميركيين في مختلف الولايات للمطالبة بوقف الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل في ظل الحرب على غزة، وللمطالبة بقطع المساعدات العسكرية عنها.