الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اختتام اعمال الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية

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اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية في دورتها الـ ٥٨
شاركت هيئة الخدمة والإدارة العامة باجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية في دورتها ال ٥٨ ، بوفد يضم رئيس الهيئة سامح الناصر ، والمدير التنفيذي للسياسات والمعايير الدكتور بندر أبو  تايه ، ومدير شؤون الخدمة المدنية  علي الخصاونة ، والذي عقد اليوم بمقر المنظمة في جمهورية مصر العربية بحضور وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والإدارية في الدول الأعضاء.اضافة اعلان

وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية واستعراض قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعاتها السابقة، وانجازات المنظمة للأعوام 2022- 2023، ومناقشة الوضع المالي والتزامات الدول الأعضاء تجاه المنظمة، وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة للأعوام السابقة، ورد الإدارة العامة للمنظمة على التقارير.
 
وشهد الاجتماع العديد من الحوارات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين دول الأعضاء في المنظمة ، حيث أكد الناصر  حرص المملكة الاردنية الهاشمية على تعزيز عرى التعاون مع جميع الدول الشقيقة اعضاء الجمعية العمومية ، والاستفادة والبناء على التجارب والخبرات المميزة فيما بين الدول الاعضاء ، مما ينعكس ايجابا على كفاءة عملية تخطيط و ادراة راس المال البشري في الوطن العربي ، وبالتالي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنيين ، كما تتطرق الناصر خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش الاجتماع الى دور هيئة الخدمة والإدارة العامة المحوري في ترجمة مضامين خارطة تحديث القطاع العام التي تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، وسمو ولي العهد ، بالإضافة إلى أهم الاولويات والبرامج والمشاريع التي نفذت لتطوير منظومة أداء القطاع العام والتي تستهدف في محصلتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين  وفقا للبرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء ، كما تناول رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة خلال لقائته واجتماعاته الثنائية ، مع اعضاء الجمعية العمومية ، ابرز  معالم استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي أقرها مجلس الوزراء في شهر آب العام الماضي ، وسبل التعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات الواردة بالاستراتيجية ووفقا للاولويات لديهم .

ومن الجدير بالذكر أنه تم اتخاذ عدد من القرارات للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية ، أبرزها اختيار  الاردن لعضوية هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة  للأعوام 2024- 2026،  ، والتجديد للمجلس التنفيذي  ، اضافة الى عرض تجربتين من التجارب الإدارية الناجحة في الدول الأعضاء ، الاولى لتجربة ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين بانشاء نظام " موارد" كنظام معلومات موحد لادارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي ، والاخرى لتجربة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في جمهورية مصر العربية ، بادخال الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة ، واستخدام الروبوتات ( كوميت ) في الاجابة على كافة استفسارات المواطنيين ، وبكفاءة عالية تصل لاجابة ١٠٠٠٠ متصل بذات الوقت ، مما يرفع من نسبة رضى المواطنين نتيجة السرعة والدقة في توفير المعلومة المطلوبة .

وتجدر الاشارة هنا . الى ان اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية في دورتها الحالية ، وهي احدى مؤسسات جامعة الدول العربية يتزامن مع اجتماعات اللجنة الاردنية المصرية المشتركة، في القاهرة ، والمشكلة برئاسة رؤوساء الحكومات في البلدين.
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